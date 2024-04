Tpl | De Gregorio Ente Autonomo Volturno | “Investimenti corposi | 80 cantieri aperti”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “I principi guida debbono essere quello della sostenibilità ambientale ed economica e quindi dell?equilibrio tra le fasce più deboli e le fasce più sviluppate del nostro Paese. Pertanto, il principio della solidarietà deve essere tenuto in debito conto, come prescrive la nostra costituzione, e bisogna cercare di mantenere in vita le imprese che hanno avuto momenti di difficoltà con il Covid e ancora oggi hanno difficoltà nella gestione operativa”. Così il presiddi(Eav) di Napoli, Umberto De, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma.“Eav è un?azienda di trasporto con socio unico regione Campania – ha continuato il presid– che fa trasporto su ferro e ferrovie con scartamento ordinario e ridotto ...