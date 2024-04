Tour of The Alps 2024 | tappa di oggi Schwaz-Schwaz | orari | tv | altimetria | favoriti Salite brevi | ma dure

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sarà ladel giro di boa per quel che riguardo ilof The. Dopo due giorni dianche i 127 chilometri che si snodano intorno a, cittadina austriaca in Tirolo, si profilano complicati e potenzialmente scoppiettanti.corta ma esplosiva, con duenel circuito finale con pendenze arcigne, che potrebbero vedere il primo faccia a faccia diretto tra i big della classifica. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELOF THEDALLE 11.15 PERCORSO Frazione che si sviluppa interamente in territorio austriaco. I primi ottanta chilometri saranno sì mossi, ma che non dovrebbero creare troppo scompiglio. La musica ...

De Marchi non invecchia mai, a quasi 38 anni trionfa al Tour of the Alps: «Ci è voluto molto coraggio» - Il “Rosso di Buja” si impone per distacco nella seconda tappa: «È una delle vittorie più importanti della mia carriera» ...messaggeroveneto.gelocal