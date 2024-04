(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Idellaoggetto didie Cnr. Si generano in una maniera del tutto simile a quella del fenomeno che avviene negli Stati Uniti, solo in scala ridotta. A rivelarlo è lopubblicato sulla rivista Monthly Weather Review e guidato da Francesco De Martin, dell'Università di. Vi hanno partecipato ricercatori dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle università – oltre che di– di Bari e Milano. Per capirci:quelli del settembre 2021, sono dovuti all'incontro di tre masse d'aria diverse, un 'punto triplo' simile a quello che ...

La Pianura Padana è considerata dai ricercatori un hot-spot per lo sviluppo di tornado in Europa a causa delle sue particolari condizioni orografiche, lo dimostrano gli eventi registrati negli ... (ilgiorno)

Tornado a Carpi settembre 2021, il video - Nel settembre 2021 si verificarono sette Tornado in poche ore, causando gravi danni in numerose località della Pianura Padana. Carpi fu tra le località che subirono i danneggiamenti peggiori ...ilrestodelcarlino

Tornado in Pianura Padana, come si formano: lo studio dell’università di Bologna e Cnr - La dinamica è simile a quella del fenomeno negli Usa. "Ma in scala molto più ridotta". Eventi come quelli del settembre 2021 sono dovuti 'punto triplo': ecco cos’è ...ilrestodelcarlino

Tornado in Pianura Padana, la dinamica del 'punto triplo' come negli Usa - Una ricerca congiunta del Cnr-Isac con le università di Bologna, Bari e Milano mostra come i Tornado che si manifestano nel Nord Italia, e in particolare nella zona della Pianura Padana, si formino al ...adnkronos