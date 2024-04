“Torna al posto di Raspadori” | la risposta di Mertens ai tifosi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Driesha lasciato il Napoli nel 2022, al suoè stato scelto, che non ha ancora convinto a pieno i. Nel 2022, un pò a sorpresa e dopo ben 9 anni, Driesed il Napoli scelsero di separarsi. Il rinnovo del belga sembrava ad un passo, nonostante ciò, alla fine, l’accordo con la società saltò, spalancando all’ex PSV le porte del Galatasaray. Una decisione che contribuì ad inasprire il clima in quel di Dimaro, nell’estate forse più difficile dell’era Aurelio De Laurentiis, una estate complicata, che però ad onor del vero fu decisiva per le scelte effettuate in sede di dirigenza, che attraverso il nuovo ed attuale corso, consegnò a Luciano Spalletti un team in grado di essere plasmato dallo stesso tecnico della fantastica squadra vincitrice dello ...