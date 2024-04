Torino | ragazza violentata da uno sconosciuto in un androne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una 29enne ha denunciato uno stupro anella notte di martedì 16 marzo. Come riporta La Stampa, un uomo l’ha spinta in un portone di un palazzo in corso Racconigi e ha abusato di lei. Un passante l’ha trovata in stato di shock e ha chiamato subito il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l’aggressore era già scappato.