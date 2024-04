Torino | poliziotto sottoposto a test psichiatrico | sospettato di essere gay

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 21:02Un agente scelto della polizia penitenziaria riceverà 10mila euro di risarcimento per “danno morale” dal ministero della Giustizia. Un caso piuttosto raro che fa riferimento ad una vicenda ancora più unica. Ilsarebbe stato costretto a sottoporsi ad unnecessario a chiarire se l’uomo fosse omosessuale. L'articolo proviene da Il Difforme.

