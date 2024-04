Torino | Juric apre al rinnovo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) `Se ilnon va in Europa vado via`. Una frase, questa, che Ivannelle ultime settimane ha ripetuto più volte. Come è noto il contratto...

“C’è grande dispiacere per un secondo tempo di grande livello, il Torino deve giocare per conquistare l’Europa” . Lo ha detto Ivan Juric , allenatore del Torino, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 ... (sportface)

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Torino-Juventus , queste le dichiarazioni del tecnico granata davanti ai cronisti Ivan Juric è intervenuto davanti ai cronisti in Conferenza stampa. ... (calcionews24)

Tuttosport: "C'è anche Gila nei pensieri del Toro. Sfida Palladino" - Sfida Palladino" è il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. "Resta incerto il futuro di Juric. Il tecnico del Monza è il primo candidato, ma quello del Genoa guadagna posizioni: che ...torinogranata

Genoa attento, anche il Torino su Gilardino - Il Torino potrebbe muoversi anche se per il momento Gilardino non sarebbe la prima scelta, i piemontesi infatti avrebbero individuato in Palladino l'uomo giusto per la panchina. Così la sfida tra ex ...genovatoday

Torino, la giornata: allenamento in vista del Frosinone - Continua la preparazione del Torino di Ivan Juric in vista della sfida con il Frosinone in programma domenica 21 aprile alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il pareggio nel derby co ...toronews