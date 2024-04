Torino | giovane violentata in un androne di un palazzo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Al vaglio le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'aggressore Proseguono gli accertamenti dei carabinieri torinesi per far luce su quanto accaduto a unatrentenne che nella notte tra lunedì e martedì ha denunciato di essere statada un uomo che l'ha spinta in un portone nel quartiere San Paolo a