Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Giornata . Attiva ora. La 32esima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 12 al 15 Aprile) su DAZN , ... (digital-news)

Torino, col Frosinone è sos centrocampo: Ricci non c’è, chi al suo posto - Contro il Frosinone, il classe 2001 è chiamato a prendere in mano le redini della mediana del Torino e dimostrare, che uno col suo talento, in fondo quei soldi li vale eccome. Che sia il primo ...calcionews24

AMTS Torino 2024: info e concorso per vincere una Fiat 500 - C’è grande attesa per la prima edizione di AMTS – Auto Moto Turin Show, dal 19 al 21 aprile a Lingotto Fiere di ...autoappassionati

Al Kismet i primi due appuntamenti della rassegna del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese - DAB DANZA A BARI la rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese prende il via domani, giovedì 18 aprile per proseguire fi ...baritoday