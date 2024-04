“Topolino decoder” | così entravano in tutte le case | sgominata banda a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, da tempo è impegnata in un servizio di contrasto al furto in appartamenti. Controlli nell’ambito dei quali, da tempo tenevano d’occhio un quartetto sospetto. Polizia contro i ladri d’appartamento – repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Nel corso delle attività, i poliziotti hanno arrestato un cittadino georgiano, di 42 anni, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; quest’ultimo, insieme ad altri 3 connazionali, è stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I 4 erano da tempo monitorati durante diversi servizi di osservazione. Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare Gli agenti hanno deciso anche di procedere nei confronti dei 4 a una perquisizione domiciliare in via Circonvallazione Clodia, dove hanno rintracciato 4 ...