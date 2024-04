Tony Hadley e la passione per Milano | “I fan più pazzi li ho incontrati qui”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Le due anime dell’ex frontman degli Spandau Ballet trovano spazio nelle prossime settimane in due distinte tournée che incrociano la regione per regalarlo ai fans sotto luci completamente diverse. Il 24 aprile, infatti, Anthony Patrick “approda al PalaUnical Teatro di Mantova col tour di “Mad About You”, mentre il 19 maggio torna agli Arcimboldi dicon “The Big Swing Tour”, spettacolo attinto dalla sua recente incursione discografica tra gli standards dei Sinatra e dei Bennett “The mood I’m in”. Una doppia esperienza che appaga il suo desiderio di essere (anche) altro rispetto a quello di “Parade” e dell’epopea affrontata nei vertiginosi anni Ottanta al fianco dei diversamente amabili fratelli Kemp.come cambiano ...