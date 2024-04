Tony Effe pubblica il video di Miu Miu con Sgarbi e Ventola

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fuori ildi Miu Miu, la hit di, con il cameo di Vittorioe di NicolaEsce oggi su YouTube l’iconicoclip di Miu Miu, la viralissima hit già Disco d’Oro firmatache sta letteralmente facendo impazzire il web. Il singolo, che ha totalizzato oltre 20 milioni di streams sulle piattaforme, è parte integrante di Icon (Island Records), il nuovo album certificato Disco d’Oro che da quattro settimane è stabile al primo posto in classifica FIMI/GfK segnando un nuovo inedito capitolo della carriera da solista di. Nelclip – diretto da Late Milk, regista di alcuni deiurban più iconici della scena italiana, e con una produzione Borotalco tv – le ...

