(Di mercoledì 17 aprile 2024) Anche se ancora non si sa se con un pass nominale attraverso il ranking o con uno non nominale ottenuto al Torneo di qualificazione olimpica di(Qatar) o agli Europei di Lonato, l’delè già certa di conquistare il secondo pass nello skeet maschile e, di conseguenza, di schierare il contingente massimo ai Giochi di Parigi 2024. Per completare il contingente massimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel, infatti, all’manca solo 1 pass nello skeet maschile: gli ultimi due eventi di qualificazione diretta si disputeranno nel giro di un mese e sono in programma dal 26 al 28 aprile a(Qatar), quando saranno distribuite 2 quote nel Torneo di qualificazione olimpica, e dal 22 al 24 maggio, a Lonato ...

Anche se ancora non si sa se con un Pass nominale attra verso il ranking o con uno non nominale ottenuto al Torneo di qualificazione olimpica di Doha (Qatar) o agli Europei di Lonato, l’Italia del ... (oasport)

Tiro a volo, Italia al Preolimpico di Doha con tutte le carte olimpiche già virtualmente in cassaforte - Anche se ancora non si sa se con un pass nominale attraverso il ranking o con uno non nominale ottenuto al Torneo di qualificazione olimpica di Doha (Qatar) o agli Europei di Lonato, l'Italia del Tiro ...oasport

Quarto pari di fila per il Milazzo, che però protesta per un gol fantasma - Quarto pareggio consecutivo per il Milazzo, che non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo della Leonfortese. I rossoblù si sono trovati di fronte una formazione aggressiva, che ha affrontato l'impegn ...messinasportiva

Calciomercato Monza, primo contratto da professionista per.. - Primo contratto da professionista per il portiere, classe 2004, del Monza Andrea Sergio Mazza. Lo ha comunicato il team ...monza-news