Tiro a volo | i convocati dell’Italia per il Preolimpico di Doha | 11 azzurri in Qatar

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A, in, si terrà da domenica 21 a domenica 28 aprile il torneo finale di qualificazione olimpica, che metterà in palio nelle quattro prove individuali due pass per Parigi 2024: l’attenzioneè puntata sulla gara dello skeet maschile, che si svolgerà, assieme a quella femminile, dal 26 al 28, mentre per il trap l’appuntamento è dal 21 al 23. La spedizione azzurra per l’occasione consta di 11 atleti. Andranno alla ricerca della carta olimpica mancante nello skeet maschile Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, rispettivamente primo e secondo tra i tiratori eleggibili nel ranking, che potranno sparare sapendo che anche in caso di esito negativo a(ed anche ai successivi Europei di Lonato), uno dei due conquisterebbe comunque il pass nominale attraverso la classifica. Con loro anche Luigi Lodde, ...