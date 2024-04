Tiro a segno | Preolimpico Rio 2024 | nella pistola sportiva da 25 metri femminile pass per Germania ed Ungheria

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Assegnati i duenon nominalida 25al torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i biglietti per Parigivanno aed. Il successo, allo shoot off, dopo il 35-35 dei 50 colpi regolamentari, va alla tedesca Josefin Eder, che conquista la carta olimpica e supera per 5-3 la transalpina Camille Jedrzejewski, la quale aveva già ottenuto la qualificazionead aria compressa da 10. Terzo posto eolimpico per la magiara Veronika Major, con 30/45. Alle loro spalle si registrano il quarto posto della ...

