Tiro a segno | Massimo Spinella parte bene nel Preolimpico | avanti tutti gli azzurri della carabina tre posizioni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prosegue il torneo finale di qualificazione olimpica di, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: nelle tre specialità che ancora devono distribuire due pass per Parigi 2024, domani, al termine delle qualificazioni, verranno designati gli atleti che si giocheranno l’atto conclusivo. Nella pistola automatica da 25 metri maschile, dopo tre delle sei serie delle qualificazioniè sesto con 290/300, mentre Riccardo Mazzetti è 19° con 286/300, ed infine Andrea Morassut è 25° con 282/300. Domani le ultime tre serie, al termine delle quali i migliori sei si qualificheranno alla finale di venerdì. Nellatreda 50 metri maschile superano le eliminatorie sia Edoardo Bonazzi (non eleggibile per il pass olimpico), decimo con 582/600 nel secondo gruppo, ...

Assegnati i due pass non nominali nella pistola sportiva da 25 metri femminile al torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a segno , in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i biglietti per ... (oasport)

Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: Massimo Spinella parte bene nella pistola automatica, avanti tutti gli azzurri della carabina tre posizioni - Prosegue il torneo finale di qualificazione olimpica di Tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: nelle tre specialità che ancora devono distribuire due pass per Parigi 2024, domani, al ter ...oasport

Palermo, Amg incontra Edison Energia: “Sinergie per la crescita” - PALERMO – Un incontro cordiale per parlare di impegno sul territorio, prospettive di crescita e sostenibilità. Il presidente di AMG Energia Francesco Scoma ha accolto nella sede della società partecip ...livesicilia

Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella pistola sportiva da 25 metri femminile pass per Germania ed Ungheria - Assegnati i due pass non nominali nella pistola sportiva da 25 metri femminile al torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i biglietti per Pari ...oasport