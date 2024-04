TikTok paga gli utenti per guardare video attraverso l’app

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tenere ancorato l’utente alla piattaforma, a tutti i costi. Se questo, in passato, ha alimentato le critiche maggiori per(sia dal punto di vista della platea dei suoi fruitori, sia dai legislatori soprattutto europei) e ha creato non pochi problemi a livello giuridico, adesso questa esigenza potrebbe seguire una strategia diversa, condisposto a investire del denaro e glipronti a riceverlo, di loro spontanea volontà. Stiamo parlando dell’opzioneLite che, dopo essere stata lanciata in Giappone e Corea del Sud, è arrivata anche in Europa per una fase di test sia in Spagna, sia in Francia. Il quotidiano Le Monde, il primo e più importante giornale transalpino, ha avuto modo di testarne le funzionalità, dunque è possibile capire come questa funzionalità potrà impattare sugli ...