Tifoso malato terminale chiede alla Roma di vincere l’Europa League | la risposta di De Rossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024)e Milan si sfideranno domani per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa. Una sfida ancora apertissima, con lain vantaggio dopo la vittoria per 1-0 nel match di andata, che avrà la carica in più del pubblico di casa.vigilia del match che decreterà chi tra le due italiane andrà in semifinale di Europa, unspeciale ha lanciato un appelloe non è tardata ad arrivare ladi Daniele De. Durante una trasmissione radiofonica, Edoardo, giovanegiallorosso,, ha chiestodi...