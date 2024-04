“Ti amerò per sempre” | le parole di Sofia Caruso per Mattia Giani | morto sul campo da calcio a 26 anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024), giovane calciatore di 26che militava nella squadra del Castelfiorentino United 1925, squadra del campionato di Eccellenza Toscana, èa causa di un arresto cardiaco fulminante che lo ha colpito durante una partita allo stadio comunale “Ballerini” di Campi Bisenzio (Firenze). Ledella fidanzata,. “Grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore. Tu sei e sarail’amore della mia vita, Matti”, ha scrittosui social. “Tipere fino all’infinito… proteggimi pere dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridicosì e insegna a ...

Un bravo ragazzo a detta di tutti ed è profondo il dolore per la morte improvvisa di Mattia Giani , stroncato da un arresto cardiaco mentre giocava a calcio a soli 26 anni. Il giovane è deceduto dopo ... (thesocialpost)

