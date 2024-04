Tesla | cosa sta succedendo?

Una Tesla schiacciata da una statua: in realtà è un'opera d'arte contro Elon Musk - Opera di uno scultore messicano, si trova nella capitale dello Stato centroamericano ed è ospitata nel cortile di un boutique hotel ...corriere

Elon Musk, tagli al personale in Tesla: 3000 dipendenti licenziati in Germania e 14.000 nel mondo - Tagli al personale per Tesla in Germania, 3000 dipendenti nell'azienda alle porte di Berlino e 14.000 nel mondo ...tag24

Come la Cina ha prima salvato e poi sfruttato Elon Musk - Quando Tesla stava per fallire il governo cinese accolse i suoi stabilimenti e gli offrì un nuovo grande mercato: ma a trarne i vantaggi maggiori fu l'industria locale delle auto elettriche ...ilpost