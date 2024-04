Terza tappa Tour of Alps 2024 | vince Juan Pedro Lopez ed è il nuovo leader

tappa e maglia per Juan Pedro Lopez , che si è aggiudicato la terza frazione del Tour of the Alps 2024 diventando inoltre anche il nuovo leader della Classifica generale. Lo spagnolo, 11° alla ... (oasport)

Classifica Tour of the Alps 2024, Terza tappa: Juan Pedro Lopez nuovo leader. 4° Tiberi, che balzo di Pellizzari! - tappa e maglia per Juan Pedro Lopez, che si è aggiudicato la Terza frazione del Tour of the Alps 2024 diventando inoltre anche il nuovo leader della classifica generale. Lo spagnolo, 11° alla vigilia ...oasport

Stephen Williams scrive la storia, primo britannico a domare il Mur de Huy! Secondo Vauquelin, terzo van Gils - FRECCIA VALLONE - Per la prima volta nella storia la seconda tappa del Trittico delle Ardenne parla britannico. Stephen Williams vince una Freccia Vallone.eurosport