Terracina Prosegue riqualificazione della rotatoria | “bellezza della natura contro il vuoto urbano”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– È in partenza in questi giorni la predisposizione dei lavori per laposta all’incrocio tra la SP Mediana Vecchia e SP Borgno Montenero La Cona nel Comune di. “Si tratta di un’area strategica, che pur rientrando nel Comune di, sancisce anche l’ingresso al Comune di San Felice Circeo, L'articolo Temporeale Quotidiano.