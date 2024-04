Tenta di avvelenare la figlia neonata | padre condannato a 50 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, ad appena 18 giorni, si sente male. La corsa in ospedale le ha salvato la vita, ma gli esami hanno rivelato un’orrenda verità. Si tratta di avvelenamento e gravi lesioni agli organi interni. I sospetti ricadono suldella bambina, che ammette di aver mischiato il liquido antigelo al latte nel biberon della piccola.a 50di prigione.Leggi anche: Legata a faccia in giù contro un cuscino: bimba di 9 mesi muore soffocata all’asilo I fatti risalgono al mese di ottobre 2020 a South Fulton, in Georgia. Dopo un anno e mezzo di indagini, ildellaè statoa 50di prigione con l’accusa dito omicidio. La corsa disperata in ospedale e il ...