Tenta di avvelenare la figlia appena nata con del liquido antigelo | papà condannato | “Non la volevo”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il padre è statoperto omicidio perché accusato di aver aggiunto delper auto al biberon di latte materno.dila– Ilcorrieredellacittà.com La bambina ha dovuto affrontare un ricovero in ospedale per via delle gravi lesioni agli organi interni. La vicenda risale all’ottobre del 2020, ma la condanna è arrivata soltanto in questi giorni. Padredilacon delDelmischiato al latte materno somministrato nel biberon. È in questo ...