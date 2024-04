Tensione in Sapienza | Meloni | “Non è manifestare ma delinquere”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) ROMA – “Piena condanna per le violenze avvenute” nella giornata di ieri “da parte dei collettivi a Roma. Devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un Rettorato e a un Commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è, ma. La mia solidarietà al dirigente della Polizia aggredito, a tutte le Forze dell’ordine e ai docenti”. E’ quanto afferma sui suoi canali social la presidente del Consiglio Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

