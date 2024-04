Tennistavolo | Coppa del Mondo Macao 2024 | allineati i tabelloni agli ottavi di finale con pochi scossoni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Terza giornata delladeldi(Cina): una giornata che segna la fine della fase a gironi sia nel tabellone femminile che nel tabellone maschile. Poche sorprese tra i principali favoriti al maschile: ha passato il turno il numero 1 Wang Chuqin che ha sconfitto per 4-0 il kazako Kirill Gerassimenko (11-7, 12-10, 11-2, 11-5). Ha gestito la situazione anche il numero 2, il cinese Fan Zhendong battendo per 3-1 il nativo di Hong Kong Chun Ting Wong (11-5, 8-11, 11-9, 11-7). Non ci sono stati grandi problemi neppure per il numero 3 Liang Jingkun che ha vinto tutti gli otto game e oggi ha battuto 4-0 lo svedese Kristian Karlsson (11-6, 11-2, 11-7, 12-10). Stesso discorso per il numero 4 Ma Long che ha fatto percorso netto e oggi ha superato 4-0 il canadese Edward Ly ...