Tennis | Torneo Rouen Trevisan supera Osaka al primo turno

Il romano cede per 6-2 6-3, per il rientrante spagnolo c'è ora De Minaur BARCELLONA (SPAGNA) - Fabio Fognini resta l'ultimo italiano ad aver battuto Rafael Nadal (semifinale a Montecarlo 2019, ... (ilgiornaleditalia)

L'azzurro, in tabellone come lucky loser, si è arreso in tre set a Bautista Agut BARCELLONA (SPAGNA) - Estromesso dal tabellone principale del "Barcelona Open Banc Sabadell" (ATP 500 - montepremi ... (ilgiornaleditalia)

Entry list Roland Garros, Sinner comanda la pattuglia della grand'Italia: 13 giocatori - Nove giocatori in campo maschile più quattro in campo femminile, senza contare le possibili new entry dalle qualificazioni ...it.blastingnews

Il regno degli sport da racchetta in Qatar, dal Tennis al padel - Gli sport da racchetta sono molto popolari in Qatar, a cominciare dal Tennis che attira a Doha i migliori giocatori come la campionessa tunisina Ons Jabeur. Anche la popolarità del padel è in aumento, ...it.euronews

Caso Sinner-Tsitsipas, Mouratoglou: "Due grossi problemi sull'arbitraggio nel Tennis" - Il coach francese Patrick Mouratoglou che in questo periodo sta seguendo Holger Rune dice la sua sua sugli errori arbitrali che sono avvenuti principalmente nel corso del Torneo di Monte-Carlo. E ...tennisworlditalia