Tennis e Padel entrano ufficialmente negli eSports virtuali

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Da qualche giorno è stato dato il via ufficiale al progetto che dovrà creare un movimento digiocatori di. Sono già in calendario le tappe di qualificazione a Napoli,Bari e Milano. Agli appuntamenti dal vivo andranno ad aggiungersi i tornei online. È stata la Federazione Italianala vera L'articolo proviene da Puglia24news.

Una federazione ‘divisa’ in due parti che gestisce da un lato il tennis e dall’altro il Padel . La FITP in questo periodo ha un bel lavoro da fare perché con il tennis sta vivendo un periodo d’oro, ... (metropolitanmagazine)

Il regno degli sport da racchetta in Qatar, dal Tennis al Padel - Gli sport da racchetta sono molto popolari in Qatar, a cominciare dal Tennis che attira a Doha i migliori giocatori come la campionessa tunisina Ons Jabeur. Anche la popolarità del Padel è in aumento, ...it.euronews

La Federazione Italiana Tennis e Padel sceglie Different per la comunicazione 2024 - La nuova partnership ha l'obiettivo di promuovere la Federazione e le sue iniziative, consolidando il suo ruolo nel panorama sportivo nazionale ...engage

Circolo Tennis, cambi al vertice. Il nuovo consiglio direttivo - Il Circolo Tennis Guastalla ha un nuovo consiglio direttivo guidato da Alberto Cavazzoli. Fondata nel 1988, l'associazione offre varie attività sportive e dispone di moderne strutture, tra cui una pis ...ilrestodelcarlino