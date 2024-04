Tavares Stellantis vale 23 milioni di stipendio nel 2023 | “mille volte” un operaio di Mirafiori

Il 70,2% degli azionisti di Stellantis hanno approvato lo stipendio del Ceo Carlos Tavares nel 2023: ben 36,5 milioni di euro l'anno, in aumento del 56% rispetto al 2022. Il dirigente guadagnerà ... (ilgiornaleditalia)

Maxi stipendi per i manager e superdividendi per gli azionisti, cassa integrazione per i lavoratori. È questa la sintesi, un po' indigesta, della giornata di Stellantis, a 24 dalla imbarazzante ... (liberoquotidiano)