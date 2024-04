Tavares guadagna quanto 1000 operai | esplode la bufera su Stellantis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Maxi stipendi per i manager e superdividendi per gli azionisti, cassa integrazione per i lavoratori. È questa la sintesi, un po' indigesta, della giornata di, a 24 dalla imbarazzante retromarcia sul nome del nuovo suv Alfa Romeo prodotto in Polonia, furbescamente cambiato da “Milano” in “Junior” per evitare polemiche ed eventuali rilievi legali sull'italianità del modello. Da una parte, ad Amsterdam, c'è l'assemblea dei soci, che con il 30% dei voti contrari (ma tanto in base alle leggi olandesi un verdetto contrario non avrebbe avuto alcun effetto) approva le politiche retributive dei vertici, a partire dai 23,5 milioni (che possono diventare 36) per il ceo Carlose i 4,8 per il presidente John Elkann a scendere, e i 4,7 miliardi di dividendo sulle azioni ordinarie. Dall'altra, a Mirafiori, arriva l'ennesimo stop completo della ...