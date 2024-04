Taremi | dopo il gol ora anche titolare! Porto impegnato in Coppa

(Di mercoledì 17 aprile 2024)torna a giocarecon la maglia delil gol realizzato in campionato, che ha permesso alla squadra allenata da Sergio Conceicao quantomeno di pareggiare la partita. Questa sera alle 21:15 impegnati inper la sfida di ritorno contro il Vitoria Guimaraes. RITORNO – Mehdipuò sorridere,un periodo ai margini della rosa in particolareaver deciso di non rinnovare il suo contratto per trovare l’accordo con l’Inter, adesso è tornato a giocare una sfida ufficiale da. L’attaccante iraniano aveva già trovato il gol nell’ultima sfida di campionato, mentre adesso scenderà in campo alle 21:15 nella sfida di ritorno contro il Vitoria Guimaraes per la semifinale di Taca de Portugal, all’andata ...

