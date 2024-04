Taremi ancora in gol! Il Porto si affida ancora lui L’Inter osserva

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha ritrovato il gol con la maglia del, dopo anche la maglia da titolare nella sfida di ritorno di Coppa contro il Vitoria Guimaraes.con attenzione. NUOVO GOL – Mehdiè tornato a segnare dopo l’ultimo gol in campionato. Il prossimo attaccante delquesta sera è stato schierato titolare da Sergio Conceicao, ritrovando il gol del pareggio al minuto 26 su calcio di rigore, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti al 1? di gioco. Intanto se ne sono andati i primi trenta minuti di gioco. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Taremi non è stato convocato nelle ultime due partite del Porto : Conceicao lo ha lascia to in tribuna, lo strappo con la società è insanabile.Continua a leggere (fanpage)

Non è quello del 2023: i dubbi su Taremi, tornato al gol - Non segnava da quattro mesi: Taremi è tornato a fare il bomber ma non sembra più lo stesso giocatore degli anni scorsi.interlive

Calciomercato, l’Inter ha preso la sua decisione: “110 milioni per…” / News - L'Inter lavora per provare a pianificare al meglio il proprio futuro. In generale, l'idea della dirigenza è quella di tenere alto il livello ...cittaceleste

Inter, guarda Taremi: salva il Porto, 2-2 in casa col Famalicao. L'Europa è a rischio - La stagione volge al termine, in Portogallo come in tutta l`Europa: la Liga lusitana è ormai avviata verso la bacheca dello Sporting di Lisbona, che ha battagliato.calciomercato