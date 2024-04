Take-Two Interactive | tagli al personale anche dal publisher di GTA

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La febbre deialinveste pure-Two: è questo che Strauss Zelnick intendeva parlando dello sviluppo di GTA 6? Dopo quanto visto con Ubisoft e una quantità onestamente imbarazzante di altri-Two, editore di diversi franchise tra cui GTA, ha annunciato deial. Si parla nello specifico di 579 sedie vuote, e per quanto si tratti “solo” del 5% della forza lavoro questo comportala cancellazione di diversi progetti (Agent evidentemente non bastava, ndr). Questo, naturalmente, nonostante il precedente piano di Strauss Zelnick per ridurre i costi non prevedesse “alcun piano” per licenziamenti e simili. Ora, il ...

