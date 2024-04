Tabellone Atp Bucarest 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma sulla terra rossa della città romena dal 15 al 21 aprile. Francisco Cerundolo e Tallon Griekspoor sono le prime due teste di serie, con anche Lorenzo Sonego nel seeding: l’azzurro è il numero sei e affronterà subito il talentuoso brasiliano Joao Fonseca. Al via anche Luca Nardi e Luciano Darderi, anche loro non fortunatissimi nel sorteggio. Di seguito ie gli. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1) Cerundolo vs Coria Seyboth Wild vs (5) Navone (3) Korda vs (Q) Barrere Kecmanovic vs (8) Martinez (WC) Fonseca vs (Q) Albot (4) Tabilo b. Rinderknech 6-3 6-4 (7) Borges vs Moutet Fucsovics vs (2) Griekspoor PRIMO TURNO (1) ...