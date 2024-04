Svolta dopo la denuncia In casa sempre 20 gradi per la salute del figlio Riconosciuta alla famiglia la tariffa del gas più bassa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel pomeriggio di lunedì Giuseppina ha sottoscritto un nuovo contratto del gas, ad unain linea con quella prevista per la tutela della vulnerabilità e quindi decisamente inferiorepagata finora. Il nuovo contratto le consentirà un significativo risparmio rispetto alle bollette alle quali si è dovuta suo malgrado abituare. Per l’esattezza, un risparmio nell’ordine dei 400 euro al bimestre. Era il 30 marzo quando abbiamo riportato la storia di Giuseppina: suoDavid ha 13 anni e convive con una disabilità gravissimaquale concorrono la sindrome di Down e un disturbo dello spettro autistico. David ha una prescrizione medica non comune: deve stare ad una temperatura di circa 20sia in estate sia in inverno, a prescindere d...

