Suwarso | «Il Como come la Disney | parchi a tema | film | studios | media e merchandising»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mirwanè il capo a. Il rappresentante dei fratelli Hartono, proprietari del. Sono i più ricchi proprietari di un club in Italia. La Gazzetta lo ha intervistato: «Ora mi sento “produttore”, per realizzare il nostro progetto col». Quale sarebbe? «Avete presente la. Tutto connesso in un’unica fase: la stessa cosa che dobbiamo fare nel». La visione degli Hartono: «Pensiamo di arrivare a un valore di un miliardo» Le parole di: «Guido tutta la parte sport e intrattenimento della famiglia Hartono in quattro Paesi. Ilera un piccolo progetto legato alla città, ...