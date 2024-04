Sul Trenino Verde delle Alpi | in viaggio da Domodossola a Berna tra panorami eccezionali

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È il treno che dall'Italia porta al cuore della Svizzera, attraverso l'Oberland Bernese fino alla capitale elevetica. Unlento, di tappa in tappa, tra città bellissime,superbi, laghini incantevoli (e il battello fa parte del

A bordo il Trenino Verde delle Alpi: da Domodossola a Berna in viaggio tra i panorami più belli - Dall'Italia alla Svizzera in una tappa solo o scendendo e risalendo per scoprire i paesi (e i panorami) più belli ...vanityfair

Sul nuovo Trenino verde delle Alpi: i paesaggi da Domodossola a Berna passando per il lago di Thun - A bordo del nuovo convoglio con finestre panoramiche e i podcast gratuiti che raccontano il paesaggio svizzero. Berna e Thun le tappe da non perdere ...repubblica

In viaggio tra Domodossola e Berna a bordo del nuovo Trenino Verde delle Alpi - Inaugurati i nuovi treni Mika di Bls, che da dicembre viaggiano sulla tratta che collega la capitale dell'Ossola, in Piemonte, con la capitale della Svizzera ...novaratoday