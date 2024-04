Sukhoi-24 russi | l’usato sicuro di Teheran non spaventa Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 - L'Iran ha minacciato di inviare i cacciabombardieri-24 per colpire obiettivi in, se Tel Aviv "commettesse un errore strategico", come rispondere al lancio di missili e droni di sabato scorso. Ma agli esperti militari israeliani è risuonato alquanto strano il monito lanciato oggi dal generale Hamid Vahedi, comandante dell'aeronautica iraniana. Innanzitutto perché il-24 è un efficace bombardiere tattico supersonico, ma solca i cieli da quando è stato forgiato dalle fabbriche sovietiche, nel lontano 1974, ed è quindi è un po' datato davanti ai super tecnologici F-35, F-16 e F-15 su cuipuò contare su fornitura degli Stati Uniti. Iran, i24 scappati dall’Iraq L'aviazione iraniana ha scoperto i bombardieri tattici ...