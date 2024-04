Suicidi in carcere | 30 da inizio anno L’appello dei garanti a Parlamento e a Nordio | “Stillicidio insopportabile”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Trentainin Italia dal 6 gennaio al 7 aprile di quest’. Sono settimane che l’attenzione si è concentrata su quella che giorno dopo giorno assume la consistenza di una strage. E per questo iterritoriali delle persone private della libertà personale lanciano un appello ale al ministro di Giustizia. “Il 18 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo la Polizia Penitenziaria ha detto: ‘Suiinservono interventi urgenti’. Non si fa più in tempo a enumerare i casi dio che si è costretti a aggiornarne l’agghiacciante elenco. Uno, come la sensazione di inadeguatezza delle attività di prevenzione. È più che mai ...

