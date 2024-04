Succession | perché è tra le serie imperdibili degli ultimi vent’anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024), ladi Jesse Armostrong, ha saputo raccontare la lotta per il potere attraverso lo specchio della famiglia Roy. Le quattro stagioni sono disponibili in streaming solo su NOW. Aprile 2023, l'inizio della fine per ladrammatica più influente dell'ultimo decennio insieme a Better Call Saul. Stiamo parlando di, l'epopea familiare che è stata capace di mettere un punto sulle relazioni interpersonali e consanguinee riuscendo ad avvincere ed emozionare gli spettatori pur mettendo in scena una vera e propria scalata al potere, dai primi agliminuti delle quattro stagioni che la compongono e che potete . Trionfatrice agli Emmy e Golden Globe come Miglior Drama insieme ai premi agli interpreti, laè riuscita a dimostrare ancora una volta che quando ...