Studio Ghibli premiato a Cannes 2024 con la Palma d' oro onoraria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Festival diha annunciato che durante l'edizioneverrà assegnata unad'oroallo. Loriceverà lad'orodurante: logiapponese riceverà l'importante riconoscimento nelle giornate del festival, in programma dal 14 al 25 maggio. L'annuncio ha sottolineato come si tratta della prima volta che il premio verrà assegnato non a una persona, ma a un'istituzione. L'annuncio del festival Iris Knobloch, presidente del Festival di, e Thierry Frémaux, delegato generale dell'evento cinematografico, hanno sottolineato: "Come tutte le icone della Settima Arte, questi ...