Stroncato da un infarto a soli 27 anni | paese in lutto | “Vola tra le braccia di mamma e papà”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un’intera comunità inper l’improvvisa scomparsa di Jonathan Napolitano,da un malore improvviso a27. È accaduto lunedì sera ad Atripalda, in provincia di Avellino. Vediamo insieme cosa è successo. Il malore dopo la cena con un amico Jonathan è morto dopo aver cenato con un amico in un ristorante della zona: ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo intorno alle 23,30. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi del decesso è unfulminante. La sofferenza fin dall’infanzia Originario di Mugnano del Cardinale, Jonathan ha affrontato dolori profondi fin dall’infanzia, perdendo prima la madre quando era ancora giovane, e poi il padre poco più di un anno fa. Nonostante le avversità, ha mantenuto viva la ...