(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha depositato ilinla condanna all'ergastolo per ladi: nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 il geometra 60enne uccise la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia, di soli 16 anni, colpendole a martellate nel sonno e ferì in modo gravissimo il primogenito Nicolò.è già stato condannato alsia in primo che in secondo grado. Ilinverte sempre sul non riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto da parte dell'omicida reo confesso. Un vizio mentale già escluso dalla perizia super partes discussa in primo grado. "Continua a firmare ricorsi, a noi sembra capacissimo di ...

Samarate (Varese), 18 febbraio 2024 – “Ciao Giulia , oggi é il tuo grande giorno, perché compi 18 anni ”. È con queste parole che inizia il tenero messaggio di Nicolò Maja per sua sorella che non c’è ... (ilgiorno)

Strage di Samarate, Alessandro Maja fa ricorso in Cassazione contro l’ergastolo - Il geometra 60enne era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver ucciso a martellate la moglie e la figlia e per aver ferito in modo gravissimo il figlio Nicolò ...ilgiorno

Uccide moglie e figlia nel sonno e fa ricorso contro l'ergastolo - Alessandro Maja ha depositato in Cassazione il ricorso contro la condanna all'ergastolo confermata in appello lo scorso febbraio per il duplice omicidio noto come la Strage di Samarate.milanotoday

Strage di Samarate, Maja ricorre in Cassazione/ Condannato all’ergastolo per omicidi moglie e figlia - Alessandro Maja, condannato all'ergastolo per la Strage di Samarate in cui moririno moglie e figlia, ricorre in Cassazione. Unico sopravvissuto il figlio, "Un continuo calvario" Alessandro Maja, ...ilsussidiario