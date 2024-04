Steven Spielberg | un altro film sugli UFO in arrivo e la sua recente teoria sugli alieni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dalle pagine di Variety arriva un’indiscrezione sul prossimodi, che potrebbe essere incentrato sul tema degli UFO, tratto da una sceneggiatura originale. Non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto in questione, manon è nuovo al genere sci-fi, in generale, e ha già diretto unUFO, l’indimenticato Incontri ravvicinati del terzo tipo, uscito nel 1977. A febbraio 2023, al Festival del Cinema di Berlino, parlando del suo prossimo progetto,aveva detto che non aveva assolutamente idea di quale sarebbe stato il suo prossimo, e aveva ammesso che si trattava di “una sensazione terribile e al tempo stesso bellissima”, ma aveva sottolineato di aver voglia di rimettersi al ...