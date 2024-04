Stephen Williams e i sopravvissuti della Freccia Vallone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel volto disotto lo striscione d’arrivonon c’era traccia di gioia, di soddisfazione o di qualsiasi altro sentimento che la vittoria porta con sé. C’era solo una sofferenza dittatoriale, assoluta. Sa essere infame il ciclismo. Anche se in questo caso la sofferenza che si prova in bicicletta forse era minoritaria rispetto a quella “donata” dal cielo sotto forma di grandine, pioggia e vento. Per una volta, questa volta, quella striscia d’asfalto che si inerpica su per la collinetta de La Sarte, che un tempo si chiamava soltanto Chemin des Chapelles e che poi è diventata notoria con un ben più ciclistico e banale Muro di Huy, è sembrata non una tortura ma una liberazione. Il suo puntare al cielo in modo che su di una bicicletta pare verticale non è apparso ...