Stellantis | ok allo stipendio di Tavares | il Ceo guadagnerà 36 | 5 mln € | ossia 166 000 € al giorno e 16 500 all' ora | 1200 volte più di un operaio

Il gruppo franco – italiano Stellantis ha annuncia to che prolungherà dal 2 al 20 aprile la cassa integrazione presso le carrozzerie di Mirafiori. Nello storico stabilimento torinese la cig e già in ... (ilfattoquotidiano)

Dopo lo sciopero di venerdì 12 aprile, gli operai della carrozzeria di Mirafiori rimarranno in cassa integrazione per altre due settimane. Oltre 2000 lavoratori verranno coinvolti nella misura, a ... (quifinanza)

Il paradosso di Stellantis: approva stipendi da record per i vertici e manda in cassa integrazione i lavoratori di Mirafiori - Stellantis approva stipendi da capogiro per Tavares ed Elkann mentre manda in cassa integrazione i lavoratori di Mirafiori.lanotiziagiornale

STIPENDIO MONSTRE DA 36,6 MILIONI A TAVARES, MONTA LA RABBIA TRA GLI OPERAI DEL GRUPPO Stellantis - CHIETI – Carlos Tavares guadagnerà 4.000 euro all’ora, e 100.000 euro al giorno, ovvero 27.000 volte più di un operaio del gruppo Stellantis, compresi quelli degli stabilimenti abruzzesi della Val di ...abruzzoweb

Stellantis, cassa integrazione per 2mila operai. Ma al Ceo stipendio di 23mln di euro (+55%) - A partire da lunedì prossimo oltre 2mila lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Mirafiori saranno in cassa integrazione ...fanpage