Stella Pende | chi è l’ex moglie di Marco Tardelli | “Mi sono innamorato della sua migliore amica | Myrta”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è legato da quasi 5 anni alla celebre giornalistaMerlino, ma la vera notizia riguarda come siconosciuti i due. Come entrambi hanno dichiarato in svariate interviste per la TV e per la carta stampata, a fare da Cupido per la coppia è statadi, nonchéMerlino, la giornalista; laha molto insistito perché i due si conoscessero e iniziassero a frequentarsi, cosa che però e avvenuta solo qualche tempo dopo, in quantoall’epoca era ancora sposata Ma l’amore non ha impiegato troppo tempo a sbocciare tra i due eha dichiarato di essere ...