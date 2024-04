Stefano De Martino se la spassa con un' ex dopo pace con Belen | FOTO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Uno scugnizzo irresistibile. Negli ultimi tempiDeRodriguez si sono riavvicinati soprattutto per il bene del figlio Santiago. Al momento non si parla di un ritorno di fiamma; semplicemente il conduttore e l'argentina hanno trovato un punto di incontro per svolgere il loro ruolo di genitore in maniera più serena. Nonostante questo, non sono mancate le frecciate nelle ultime interviste rilasciate sia alla carta stampata che in televisione. Di recenteDe, al quotidiano Il Messaggero, alla domanda "Si è augurato che la storia conpassasse dalla tragedia in primo piano alla commedia in campo lungo. A che punto siamo?", ha risposto: "Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi in questo ...