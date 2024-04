Stasera tutto è possibile | il gesto proibito di Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024), anche toccare il pacco a tutti. Quello che ha fattoDea Herbert Ballerina in diretta dopo aver fatto lo stesso con Biagio Izzo. Goliardia? Perdere Sanremo. Pura fantasia? La convenzione tra la Rai e il festival di Sanremo sta per scadere. Stai a vedere che Amadeus si porta Sanremo alla Nove? E Fiorello che si diverte per la notizia che lo riguarda: da Palazzo Chigi sarebbe partita una telefonata per convincerlo a restare in Rai: “Tranquilli, dal dieci maggio (ultima puntata di Viva Rai Due) staró solo sul divano. Se volete citofonatemi”. Continui likes ai nuovi post di Andrea Damante su Instagram, il suo storico ex anche protagonista del suo primo libro sull'infedeltà, e la notizia della fine della relazione tra Damante e Elisa Visari (che si é consolata ...