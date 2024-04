Sportello bancomat assaltato Ma il colpo non va a segno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Altro assalto a unola scorsa notte, il terzo in pochi giorni. Dopo Tavernerio e Arosio del fine settimana, la scorsa notte è stato preso di mira l’ufficio postale di Carimate, in via per Subinago. L’allarme al 112 è arrivato verso le 3 della notte tra lunedì e martedì, quando è scattato l’allarme, e un passante ha visto due uomini che stavano cercando di scassinare l’apparecchio di erogazione del contante. Vestiti di scuro, con il volto coperto, hanno tranciato il cavo del lampione, azzerando l’illuminazione, hanno oscurato la telecamera e stavano forzando lo. All’improvviso, forse rendendosi conto di essere stati scoperti, sono scappati a piedi. Quando è arrivata la pattuglia, i due erano già spariti. Questo tentativo di furto fa seguito ai due avvenuti a poche ore di distanza venerdì notte, il primo a ...

